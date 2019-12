CASERTA. Utenti sotto shock nell’ufficio postale di Staturano. I ladri hanno rotto una finestra, poi….

CASERTA – Emergono altri particolari sulla rapina consumata nell’ufficio postale di Staturano-Casolla. In questo caso, i malviventi hanno usato un gancio con il quale hanno sventrato una finestra e sono entrati in azione. Al momento del fatto c’erano molti utenti in coda, terrorizzati dai malviventi. Erano le 11.30 circa. La fuga della banda è stata facilitata dall’impegno delle forze dell’ordine nella caccia ai ladri dell’ufficio postale di Corso Giannone. Al momento non si conosce l’eventuale bottino e si sta valutando anche un possibile collegamento tra i due fatti criminosi.