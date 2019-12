LE FOTO. CASERTA. LA RAPINA ALLE POSTE. La sequenza minuto per minuto del colpo da film attraverso le fogne

CASERTA – A distanza di qualche ora dalla rapina nell’ufficio postale di Corso Giannone a Caserta, siamo in grado di fornire i dettagli del fatto. A differenza di quanto emerso fino ad ora, si è trattato di un lavoro “pulito”, di una rapina organizzata nei minimi dettagli.

Due malviventi hanno praticato un buco nelle fogne arrivando a pochi centimetri dal pavimento della posta. Lì si sono appostati. Quando sono arrivati i vigilantes (evidentemente i movimenti di questi ultimi erano stati studiati da tempo) con il carico di danaro tra pensioni e tredicesime destinati ai clienti dell’ufficio postale, hanno rotto velocemente quei pochi centimetri che gli mancavano per raggiungere il pavimento dal quale sono sbucati. Irrompendo nell’ufficio postale hanno affrontato i vigilantes, disarmandoli. Alla fine, in maniera disinvolta, si sono allontanati sempre dalle fogne. Dove siano poi sbucati, non si sa ancora. Ad attenderli fuori, c’era un’autovettura che li ha poi riportati a destinazione. A questo punto toccherà capire se esista anche un basista locale che possa aver fornito indicazioni ai banditi, soprattutto sul posizionamento delle fognature.