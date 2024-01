CASERTANA. Rinforzo in difesa, ecco Nicoletti!

Acquisto a titolo definitivo dal Crotone per il laterale difensivo Manuel Nicoletti.

CASERTA(alfonso centore)- Altro nuovo innesto per la Casertana, il terzo in questa sessione di mercato di gennaio. Il suo nome è Manuel Nicoletti, terzino sinistro e all’occorrenza anche esterno di centrocampo in una difesa a tre, proveniente dal Crotone e precedentemente impegnato con la maglia della Reggiana durante la stagione scorsa.

Il neo-acquisto dei falchetti si è distinto principalmente con le maglie di Catanzaro e Foggia, prima di approdare alla corte dello “Scida” in cui però è stato poco più che una comparsa.

Occasione, perciò, di rivalsa per il terzino classe 1998 che va a riempire un ruolo particolarmente manchevole per quanto concerne i sostituti della squadra di Cangelosi: varie volte il tecnico si è trovato, infatti, ad utilizzare sia Calapai che Anastasio, nonostante la fatica, proprio a causa dell’assenza di alternative.