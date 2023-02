Casertano sotto processo per maltrattamenti alla moglie. I figli cambiano il racconto: ora rischiano anche loro

CERVINO (l.v.r.) – Ha sorpreso la testimonianza dei figli di un uomo, residente a Cervino, sotto processo per maltrattamenti, accusato dalla moglie di averle fatto violenza, davanti agli occhi della figlia minore.

Nella scorsa udienza a ritrattare la versione legata alla sua denuncia è stata proprio la moglie, che tra l’altro ha rinunciato a costituirsi come parte civile.

Stessa cosa hanno fatto i figli della coppia, oggi ascoltati dal giudice Meccariello, presidente del collegio A, davanti al quale si sta tenendo il processo.

I ragazzi, infatti, hanno anche loro cambiato la versione precedentemente data al pubblico ministero.

I due giovani, maggiorenni, hanno in buona sostanza negato che ci siano state violenze, modificando quanto detto nel momento in cui erano stati ascoltati dalla pubblica accusa.

Un ritrattare che pare abbia sorpreso in senso negativo il pm, il quale ha dichiarato di verificare se è il caso di inviare gli atti in Procura per denunciare i figli per falsa testimonianza.

La

prossima udienza del processo si terrà nel mese di aprile