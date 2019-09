IL VIDEO CASTEL VOLTURNO. Navigator interrompono il convegno di De Luca. Lui li chiama “buffoni” e va via

CASTEL VOLTURNO – Una delegazione dei 471 aspiranti navigator della Campania ha fatto irruzione a un convegno a Castel Volturno dove il governatore Vincenzo De Luca stava parlando del masterplan per il litorale Domitio Flegreo. “Abbiamo vinto un concorso, la Regione non deve pagare nulla. Presidente, vorremmo parlare 5 minuti con lei”, hanno chiesto i navigator interrompendo il discorso del presidente della giunta.

De Luca, infastidito, ha deciso di abbandonare la sala. “Dovete essere educati e non fare sceneggiate dovete fare le persone serie. Con me chi fa le buffonate non parla, punto e basta”, ha detto il governatore ai navigator prima di risalire in auto.