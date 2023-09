Celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Don Milani, convegno con il prof Tanzarella

Domani ad Impruneta.

CASERTA Ricorre quest’anno il centenario della nascita di Don Milani, avvenuta a Firenze il 27 maggio del 1923. Il Comitato dì celebrazioni, costituito sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, si è posto lo scopo, in quest’anno di iniziative, di far conoscere ancora di più la figura del parroco di Barbiana, soprattutto diffondendo le sue parole. Come si legge dal programma del sodalizio, “…Avvicinarsi a don Milani significa leggerlo, portare il suo pensiero e i suoi insegnamenti nel mondo di oggi e capire che si adattano perfettamente alla contemporaneità. Si tratta di un’occasione straordinaria per veicolare, soprattutto alle giovani generazioni, il pensiero e la vita di questo prete. Parallelamente, si vuole accompagnare la comunità ecclesiale e la comunità civile alla rilettura di don Milani, per un approccio critico che non sia meramente celebrativo ma che permetta a chiunque di arricchirsi grazie al pensiero mai banale di don Lorenzo”.

In questi mesi c’è stata una fioritura di iniziative in tutto il Paese.

Segnaliamo ai lettori, per due ragioni in particolare, il convegno che si terrà domani, sabato 2 settembre, ad Impruneta, comune della provincia del capoluogo di regione toscano,

In primo luogo, l’incontro, intitolato «100 Anni di Don Milani Le Radici, i Rami ed i Fiori

», vedrà l’intervento tra i relatori del casertano professorche affronterà il tema Lorenzo Milani: “uno che prendeva alla lettera la parola giustizia”.

Secondo, poi, sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming collegandosi alla pagina ufficiale Facebook di Pax Christi Italia.

Ricordiamo che Tanzarella, docente di Storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, è tra i massimi conoscitori della vita e della missione religiosa e sociale di Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti – questo il nome completo del tuttora controverso religioso – e ne ha curato l’epistolario, composto di oltre millecento lettere, all’interno del volume Tutte le opere, per i Meridiani di Mondadori.