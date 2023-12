CESA. Opposizione decaduta, entrano nell’Assise i nuovi 4 consiglieri di minoranza

Luigi De Angelis, Maria Rosaria Guarino, Maria Oliva e Raffaele Bencivenga entrano nell’assise cittadina.

CESA. In seguito alla decadenza dei consiglieri di opposizione Ernesto Ferrante, Carmine Alma, Amelia Bortone e Maria Verde avvenuta nello scorso consiglio di giovedì 30 Novembre, si è tenuto oggi il Consiglio comunale a Cesa con l’ ingresso dei nuovi consiglieri: Luigi De Angelis, Maria Rosaria Guarino, Maria Oliva e Raffaele Bencivenga.

“Non vi sarà difficile comprendere con quale emozione io in questo momento prenda la parola – ha dichiarato la Guarino – . Permettetemi di ringraziare i miei cari, i miei familiari, i miei amici, che mi hanno supportato e hanno sempre creduto in me È, il Consiglio Comunale, il luogo del confronto sui problemi della città, della dialettica, delle idee e delle proposte, ed è proprio in nome di questo compito a cui siamo chiamati che il mio alto proposito è quello di poter quotidianamente esercitare due elementi: l’ascolto e il confronto, che in una parola rappresentano il dialogo. Un dialogo onesto e probo. Oggi mi accingo a prendere parte di questo Organo, assieme a voi, che da oltre tre anni mi precedete in questi banchi, ma inizio questa mia nuova esperienza personale ed istituzionale con la carica e l’energia che mi contraddistinguono in tutto quello che quotidianamente compio, in tutte le altre attività in cui mi impegno.

Ho

un sogno: auspico che in questa Assemblea cresca sempre di più il rapporto di mutua relazione fra la Giunta, il Sindaco, e il Consiglio Comunale in tutte le sue componenti. Spero e credo in una proficua collaborazione nella stima reciproca e nel rispetto delle regole che norme, statuti, regolamenti ci pongono per conseguire le nostre finalità, insieme. Con grande umiltà, spero sinceramente di essere un valido sostegno per le altre componenti dell’Opposizione, la cui delicatissima funzione è un prezioso equilibrio per mantenersi vigili e preparati sulle attività svolte dalla Maggioranza. Maggioranza con cui sono certa di poter instaurare delle collaborazioni in progetti condivisi e per la quale mi auguro di essere uno stimolo per promuovere la comprensione e la condivisione di nuove idee.Non voglio fraintendimenti, soprattutto per i chiacchiericci che sento in giro: sarò un obiettivo controllore della maggioranza, censore delle idee sbagliate e non condivisibili e promotore dei progetti buoni, ma al contempo e soprattutto un difensore dei cittadini tutti, sia quelli che mi hanno accordato il loro consenso, sia quelli che la pensano diversamente, ma verso i quali mi protendo all’ascolto. Signor Presidente, Consiglieri, non sarò in alcun momento il Consigliere solo di coloro che mi hanno votato e permesso oggi di sedere in quest’aula in loro rappresentanza, ma avrò attenzione e rispetto per tutti voi, per tutte le posizioni, ideali e politiche che esprimete: dedicherò senza risparmio le mie energie all’interesse della comunità. Da cristiana, impegnata oggi in questa istituzione, mi sento di dire che per me la politica è un servizio e ancor prima, come diceva anche Alcide De Gasperi, “è per me fin da subito la mia missione”.