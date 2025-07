CHE COLPO AD AVERSA. Vinti 26 MILA EURO in un bar-tabacchi: ecco dove

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

AVERSA – La fortuna fa tappa ad Aversa. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 22 luglio, è stato centrato un “5” da 26.524,86 euro presso il Bar Tabacchi di via A. Bisceglia 57-59. Una vincita che ha portato entusiasmo tra i clienti abituali e gli aversani, sempre attenti alle grandi occasioni offerte dalla lotteria nazionale.

Il fortunato giocatore ha sfiorato il jackpot milionario, ma il premio resta comunque significativo. Un altro “5” è stato registrato lo stesso giorno anche a Roccabascerana, in provincia di Avellino.

L’ultima vincita con un “6” risale al 22 maggio scorso, quando a Desenzano del Garda fu assegnato un premio da oltre 35 milioni di euro. Intanto, il montepremi continua a crescere: il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 luglio, sale a 29,6 milioni di euro.

Ad Aversa, intanto, non si esclude che il vincitore sia un volto noto del quartiere.

Se da un lato la vincita accende l’entusiasmo in città, dall’altro è importante ricordare quanto il SuperEnalotto, come tutti i giochi d’azzardo, presenti probabilità di vincita estremamente basse. Per fare un esempio: la probabilità di centrare un “6” è di 1 su 622 milioni, mentre per un “5” le possibilità salgono a circa 1 su 1,25 milioni.

In molti casi, l’illusione di una vittoria facile può portare a comportamenti a rischio. Il gioco d’azzardo, se non praticato con equilibrio, può causare dipendenza, difficoltà economiche e disagi sociali. Le istituzioni sanitarie e i centri specializzati ricordano che esistono servizi di supporto per chi sente di perdere il controllo sul proprio comportamento di gioco.