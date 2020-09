CIAO FRANCO. Dopo Lello, CAIAZZO piange un altro morto

CAIAZZO – Il commosso scritto del sindaco Stefano Giaquinto:

“Non ci sono parole!

Caiazzo, che ancora piange la morte del giovane Lello, è colpita da un altro lutto che ci lascia molto turbati:



è deceduto, purtroppo, anche Francesco De Matteo.

Non posso non pensare a lui senza ricordare di aver frequentato insieme, tanto tempo fa, l’ultimo anno dell’asilo a Cesarano, con la maestra Anna Rainieri:

come sarebbe bello se si potesse tornare indietro, in quegli anni spensierati, e poter ricominciare tutto daccapo e cambiare qualcosa!