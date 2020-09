Centauro 30enne muore in un incidente stradale. Il cordoglio del sindaco di CAIAZZO

CAIAZZO – Sarà lutto cittadino, a Caiazzo, durante lo svolgimento dei funerali di Raffaele Ponsillo, il 30enne morto in tragico incidente stradale (LEGGI QUI).

Il sindaco Stefano Giaquinto ha espresso sui social il cordoglio dell’intera comunità cittadina e dell’amministrazione comunale, rimasti sconvolti per la morte improvvisa di Raffaele: “Certo di interpretare lo sgomento di tutta la cittadinanza, desidero esprimere, a nome mio e dell’Amministrazione, profondo cordoglio alla famiglia del giovanissimo #Raffaele #Ponsillo, per l’immenso dolore che sta vivendo in questo terribile momento.

Una giovane vita stroncata all’improvviso lascia tutti sconvolti. Non ci sono parole che possono esprimere ciò che si vorrebbe dire.

Vi siamo vicini.