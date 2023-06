Città in lutto. Madre di famiglia muore a 57 anni

Folla commossa e in lacrime per l’ultimo saluto ad Angela D’Agostino

RUVIANO (Lidia e Christian de Angelis) Folla commossa e in lacrime per l’ultimo saluto alla meravigliosa Angela D’Agostino, 57 anni, madre di Christian e Luana Bencivenga, che si è spenta prematuramente durante la degenza presso l’ospedale di Piedimonte Matese. I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio nella Chiesa di San Leone Magno a Ruviano. Tanti I presenti per l’ultimo saluto.