Città sconvolta per la morte del carabiniere Vincenzo Testa, il sindaco proclama il lutto cittadino

Disposta l’autopsia sul corpo del militare 46enne deceduto ieri dopo un incidente sulla Casilina. Il primo cittadino: perdiamo una delle persone più belle della nostra collettività.

CAPRIATI AL VOLTURNO E’ una comunità sconvolta quella di Capriati al Volturno, paese d’origine di Vincenzo Testa il carabiniere 46enne deceduto ieri in un incidente stradale. “Capriati perde una delle persone più belle della nostra collettività la cui vita è stata sempre improntata ad onestà e laboriosità” commenta con grande dolore il sindaco di Capriati Rocco Marcaccio. “A nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità esprimo la vicinanza alla famiglia per testimoniare la stima e l’affetto nei confronti di Vincenzo. Era un giovane di alto valore morale che lascia un vuoto incolmabile”. Marcaccio, inoltre, ha già proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si svolgeranno le esequie.

Intanto

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia ha disposto l’autopsia. La salma del militare è stata trasportata presso l’ospedale Veneziale di Isernia e nella stessa struttura sanitaria si trova ricoverato anche l’altro conducente coinvolto nel sinistro, le cui condizioni generali sembrano in via di miglioramento.