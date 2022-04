Coinvolto in un drammatico incidente, 17enne muore in ospedale due giorni dopo

PASTORANO – E’ deceduto Raffaele Coppola, il 17enne di Pastorano ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove si trovava in coma dal 14 aprile, giorno dell’incidente stradale che lo ha coinvolto proprio a Pastorano. Il giovane era a bordo di uno scooter, quando si è schiantato contro una vettura in sosta. Un volo che lo ha scaraventato sull’asfalto. Il ragazzo è stato portato d’urgenza in ospedale a Caserta. Non ha mai ripreso conoscenza. Stamattina ne è stato dichiarato il decesso.