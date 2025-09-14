Colpi di pistola contro il bar-rivendita di sigarette elettroniche. Denunciati due giovani, ecco perché hanno sparato

SAN CIPRIANO D’AVERSA – I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno denunciato due giovani, di 30 e 22 anni, per aver esploso colpi d’arma da fuoco la notte del 9 settembre a San Cipriano d’Aversa. L’episodio è nato da una lite per futili motivi.

Al 22enne, residente a Casal di Principe, è stata sequestrata una pistola Tanfoglio calibro 9×21, sebbene regolarmente detenuta. Il suo complice, un 30enne di San Cipriano d’Aversa, è stato deferito insieme a lui per porto abusivo di arma e pubblica intimidazione.

Sul posto, i militari hanno rinvenuto cinque fori di proiettile sulla serranda e nelle vicinanze di un esercizio commerciale, un bar che vende anche sigarette elettroniche. Entrambi gli indagati, sentiti in caserma, hanno ammesso le proprie responsabilità.