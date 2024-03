Spari per la ragazza contesa: arriva la condanna

Più di 5 anni di reclusione per l’imputato.

PORTICO DI CASERTA. E’ stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Giovanni I., 80enne di Portico, ritenuto vicino al clan Bifone, per il tentato omicidio di N.D’A., 35enne di Caserta, avvenuto nel lontano 2012 in via Galatina. A comminare la pena, la Corte d’Appello di Napoli. L’episodio si verificò nell’ambito di una faida tra famiglie, per una ragazza contesa. L’imputato avrebbe esploso colpi di pistola ferendo la vittima che aveva all’epoca 23 anni, poi finita in ospedale e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Quando fu arrestato, Giovanni I fu trovato alla stazione di Napoli, con in testa una parrucca per rendersi irriconoscibile.