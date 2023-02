Accusato di essere imprenditore vicino al clan. Colpo di scena: la Corte di Assise revoca la confisca dei beni al re dello zucchero

Capovolta la sentenza di primo grado che aveva visto condanne e sequestri di beni

CASAL DI PRINCIPE (g.v.) – Colpo di scena al processo Passarelli in Corte di Assise di Appello in relazione all’accusa di sottrazione di beni sottoposti a sequestro per presunti collegamenti con il clan dei Casalesi. Capovolta la sentenza di primo grado che aveva visto condanne e sequestri di beni.

La terza sezione penale di Napoli oggi ha pronunciato la seguente sentenza: in riforma del verdetto del 2014 ha stabilito che per Dante Passarelli, Biagio Passarelli, Davide Passarelli, Gianluca Passarelli disapplica la recidiva infra quinquennale e revoca la confisca dei beni e la restituzione degli stessi.

Lo

stesso perdichiara di non doversi procedere per prescrizione. Nel collegio difensivo gli avvocati