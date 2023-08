Colpo in testa per stordirlo, banditi svaligiano la casa con la madre anziana all’interno. Paura per il coordinatore di Italia Viva

Hanno messo a soqquadro l’abitazione portando via gli oggetti di valore

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Rapina in casa a danno del coordinatore cittadino di Italia Viva Luciano Dell’Aversano Orabona. Ieri sera, mercoledì, in via Miraglia a Lusciano dei banditi a volto coperto si sono introdotti nell’abitazione del politico locale, minacciando l’uomo che era in casa con la madre anziana.

Lo hanno colpito ferendolo alla testa, hanno messo a soqquadro l’abitazione portando via ciò che vi era di valore per poi darsi alla fuga. L’uomo è stato costretto alle cure mediche per le ferite riportate. Secondo quanto riferito dallo stesso Luciano Dell’Aversano Orabona, ad agire sarebbe stata una banda composta da stranieri, probabilmente albanesi.

Denunciato l’accaduto, ora è caccia ai rapinatori.