Commercio in lutto: si è spento Nazzaro Bellopede

Storico e amato titolare della pescheria “Da Nazzaro”

MARCIANISE – La comunità di Marcianise piange la scomparsa di Nazzaro Bellopede, storico e amato titolare della pescheria “Da Nazzaro” in via Kennedy. La notizia della sua morte, sopraggiunta a causa di un male incurabile, ha lasciato un profondo vuoto in città.



Nazzaro era riuscito a conquistare un posto speciale nel cuore di tantissimi marcianisani, non solo per la qualità eccellente dei suoi prodotti ittici, ma soprattutto per il calore umano e l’accoglienza sincera che riservava a ogni cliente. La sua pescheria era diventata, negli anni, una vera e propria istituzione a Marcianise, un punto di riferimento quotidiano non solo per l’acquisto di ottimo pesce, ma anche per scambiare due chiacchiere e ritrovare il calore di un amico.



Amato e rispettato come pochi nel suo settore, Nazzaro Bellopede mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua dedizione al lavoro e la sua grande umanità.