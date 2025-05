Studente casertano compie 18 anni e dona i soldi ricevuti in regalo a un’associazione per ragazzi autistici

Protagonista del nobile gesto un giovane studente del liceo scientifico Enrico Fermi, distaccamento di Parete

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PARETE – E’ un gesto semplice, non da tutti e che merita di non passare inosservato, quello compiuto da Justin Pezone, un ragazzo autistico che ha appena compiuto 18 anni. Studente del liceo scientifico “Enrico Fermi”, distaccamento di Parete, Justin ha deciso di trasformare la sua festa di compleanno in un’occasione di solidarietà concreta.

Invece di tenere per sé i regali in denaro ricevuti dai suoi compagni di classe, ha scelto di donarli a un’associazione che si occupa di persone autistiche: Un Mondo Blu . «Sono fortunato ad avere tanti amici e vorrei poter regalare un po’ di felicità anche agli altri» – queste le toccanti parole con cui Justin ha consegnato la busta contenente la somma raccolta, circa 250 euro, a Francesca Mandato, presidente dell’associazione.

«Quando la mamma di Justin mi ha chiamato per comunicarmi la decisione di suo figlio mi sono commossa», ha raccontato la presidente Mandato. «Ma ancora più emozionante è stato poter incontrare il giovane in classe, circondato dai suoi compagni, fieri e partecipi di un gesto che parla di altruismo, consapevolezza e speranza».

L’incontro in aula è stato un momento di grande intensità emotiva: gli studenti hanno accolto con entusiasmo e orgoglio la scelta dell’amico, condividendone il valore e rafforzando il senso di comunità e di inclusione che ogni scuola dovrebbe rappresentare.