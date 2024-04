COMUNI AL VOTO. Prefettura, che caos: prorogata la commissione d’accesso. Niente elezioni a SPARANISE

Il Consiglio dei Ministri ha accolto la proposta del ministro dell’Interno Piantedosi di prorogare lo scioglimento del consiglio comunale.

SPARANISE. Prefettura: che caos. E’ proprio il caso di dirlo visto che, proprio la Prefettura aveva emesso, lo scorso 14 aprile, il decreto firmato dal prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, con il quale comunicava l’elenco dei Comuni che andranno al voto l’8 e 9 giugno per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. In quell’elenco c’era anche il Comune di Sparanise. Oggi, invece, con un rocambolesco dietrofront, ci viene comunicato che la commissione d’accesso continuerà a lavorare per i prossimi 6 mesi. Dunque, niente elezioni. Il Consiglio dei Ministri ha, infatti, accolto la proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di prorogare lo scioglimento del consiglio comunale.