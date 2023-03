IL LUTTO. Addio Monica: giovane madre muore a 39 anni

Il cordoglio del sindaco

ARIENZO – Un lutto scuote, in queste ore, la comunità di Arienzo per la prematura dipartita di Monica Masi, 39 anni, giovane mamma. A darne notizia è il primo cittadino Giuseppe Guida: “Esprimo, a nome mio e dell’intera Amministrazione, il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa della cara Monica Masi, giovane concittadina e madre. Ci stringiamo al dolore del marito Francesco, dei figli e familiari tutti con commossa partecipazione.” Al cordoglio del primo cittadino segue quello della locale Protezione Civile: “Esprimiamo, il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa della cara Monica Masi, giovane concittadina e madre. Ci stringiamo al dolore del nostro amico, ex volontario, Francesco Crisci, dei figli e familiari affranti per l’accaduto.”

La donna era moglie di uno dei titolari del tabacchi di via Roma. Lascia il marito e i figli affranti dal dolore