Condannato per violenza sessuale 32enne Torna libero in anticipo 

CASTEL VOLTURNO – Concessa la libertà anticipata per R.R., 32enne di Castel Volturno detenuto presso la casa circondariale di Carinola, in seguito ad una condanna a 6 anni di reclusione per violenza sessuale

E’ quanto stabilito dal Sostituto Procuratore Generale, Carlo Alessandro Modestino, del Tribunale di Napoli, accogliendo l’istanza del legale del 32enne che aveva già espiato 4 anni e 5 mesi di reclusione con un residuo pena di 1 anno e 6 mesi. Con la concessione della libertà anticipata è tornato libero.