Conferita la laurea alla memoria di Ilaria Santomassimo, vittima di un tragico incidente stradale

CASERTA – È stata conferita alla memoria di Ilaria Santomassimo, giovane originaria di Piedimonte Matese, la laurea in Biotecnologie dall’Università degli Studi del Sannio. Ilaria, 30 anni, è tragicamente deceduta il 29 novembre scorso in un violento incidente stradale avvenuto lungo la via Flaminia, nel comune di Trevi, in Umbria, dove si era trasferita per motivi personali.

La cerimonia di consegna del titolo accademico si è svolta in un clima di profonda commozione. A ricevere il riconoscimento sono stati i genitori della giovane, Candida e Corrado, accolti con affetto dall’intera comunità universitaria. In una nota diffusa dall’Ateneo, si legge: “Ilaria aveva portato avanti il suo percorso di studi con dedizione e brillantezza, distinguendosi in tutte le materie. Questo riconoscimento vuole essere un tributo al suo impegno e alla sua memoria. La sua presenza resta viva nel ricordo di chi l’ha conosciuta e amata. Ciao, Dottoressa.”

Nel tragico schianto, oltre a Ilaria, ha perso la vita anche Walter Bevilacqua, 37 anni, che viaggiava sull’altro veicolo coinvolto nello scontro frontale.

La laurea postuma rappresenta un gesto simbolico ma profondamente significativo, che testimonia non solo i risultati raggiunti da Ilaria, ma anche il dolore e l’affetto di un’intera comunità che oggi si stringe attorno alla sua famiglia.