Servizi Sociali nel mirino a MARCIANISE. Blitz della polizia in due comunità per minori

Due le comunità finite nell’attività di prevenzione effettuata dalla polizia di Stato di Caserta

MARCIANISE/PORTICO DI CASERTA – A seguito di attività di prevenzione, effettuata dalla polizia di Stato di Caserta, finalizzata al controllo di strutture alloggio per minori, in data 18 e19 dicembre unitamente ai responsabili del servizio sociale del Comune di Marcianise, sono state effettuate attività ispettive finalizzate a verificare le condizioni strutturali e di gestione, nonché al rispetto delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

L’attività d’indagine ha riguardato la comunità “Cooperativa Vita Nuova“, con sede in Marcianise alla via Santa Caterina numero 17, di proprietà di due coniugi. All’interno di questa sono state riscontrate numerose irregolarità riguardanti la tenuta dei registri in riferimento alle norme esistenti in materia. All’interno della struttura sono risultati ospiti 20 minori, tutti extracomunitari, a fronte di una capienza massima autorizzata di 8 posti.

Il giorno successivo, cioè il 19 dicembre, un controllo affine è stato effettuato presso la “Comunità Fantasia” in Portico di Caserta alla via Napoli numero 50, dove si riscontravano analoghe criticità.