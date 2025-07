Controlli nella movida di AVERSA: tre denunce e oltre 16mila euro di multe

Pattugliamenti straordinari dei Carabinieri nel centro di Aversa: fermati un trasportatore abusivo di rifiuti, un automobilista senza patente e un anziano con munizioni illegali. Raffica di sanzioni per violazioni stradali

AVERSA – Controlli serrati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Aversa nella serata di ieri, con un servizio straordinario che ha interessato il centro cittadino e le zone maggiormente frequentate dalla movida. L’operazione ha portato a tre denunce e a sanzioni amministrative per oltre 16mila euro.

Tra i fermati, un 56enne della Costa d’Avorio sorpreso alla guida di un furgone carico di rifiuti speciali, trasportati senza le autorizzazioni previste. Oltre alla denuncia, nei suoi confronti è stata proposta l’emissione del foglio di via.

Un 40enne di Lusciano è stato denunciato per guida senza patente, con precedenti simili già registrati negli ultimi due anni. Un altro intervento ha riguardato un 78enne di Trentola Ducenta, trovato in possesso di munizioni non denunciate all’interno della propria abitazione.

Durante i controlli sono state identificate 132 persone e ispezionati 73 veicoli. Quattro mezzi sono stati sequestrati e due sottoposti a fermo per varie irregolarità, tra cui assenza di assicurazione, guida senza casco e mancato uso delle cinture di sicurezza.