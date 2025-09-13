CONTROLLI STRAORDINARI SUL TERRITORIO: arresti, denunce e sequestri. Il bilancio dei carabinieri

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati sul territorio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Nel corso della serata/nottata, nel comune di Maddaloni e quelli limitrofi, a conclusione di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione e dei reati predatori in genere, militari della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 36enne di San Felice a Cancello e un 58enne di Maddaloni, in esecuzione a dei provvedimenti di espiazione detentiva. Il primo deve espiare in carcere la pena di anni 4, mesi 10 e giorni 28 di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il secondo, deve espiare, presso la propria residenza, la pena detentiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del medesimo servizio altre 7 persone sono state denunciate in stato di libertà per diversi reati. Un 34enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; un 28enne di San Nicola la Strada, per appropriazione indebita di una Fiat 500 X, di proprietà di una società di noleggio; un 29enne di Santa Maria a Vico per evasione; un 53enne di San Felice a Cancello per evasione; una 38enne di Maddaloni per evasione; un 41enne di Montesarchio per furto aggravato ai danni del negozio di Maddaloni; un 21enne di San Felice a Cancello sorpreso in Arienzo nonostante l’attuale sottoposizione al divieto di ritorno in quel comune.

Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Caserta un 26enne di Maddaloni, trovato in possesso di gr. 3,6 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”; un 35enne di Santa Maria a Vico trovato in possesso di gr. 0,60 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e un 46enne di Maddaloni è stato trovato in possesso di gr. 1,1 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Sul fronte della sicurezza stradale, i militari hanno passato al setaccio 102 veicoli e 157 persone, elevando 9 contravvenzioni, sequestrando 6 auto e ritirando 5 carte di circolazione.

Effettuate anche 3 perquisizioni domiciliari e 9 controlli personali o veicolari, oltre alla verifica di 6 soggetti sottoposti a misure restrittive.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati sul territorio, che proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori controlli a tappeto.