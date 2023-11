Coppia di anziani vive in casa con oltre 20 gatti, alcuni morti da mesi. Blitz dell’Asl

Attivato anche l’intervento del Dipartimento di salute mentale per garantire assistenza e cure necessarie ai due anziani apparsi in condizioni fisiche e mentali precarie

FRIGNANO – Il primo cittadino di Frignano, Lucio Santarpia, ha emesso un’ordinanza straordinaria per il salvataggio di numerosi gatti, circa 20, da un edificio residenziale. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della denuncia di un residente della zona. Mobilitato il servizio veterinario dell’Asl di Aversa e del dipartimento di prevenzione collettiva del distretto sanitario 19 di Lusciano.

Oltre venti gatti sono stati trovati all’interno dell’abitazione, nello stabile in questione, di una coppia di anziani. Alcuni felini erano in avanzato stato di decomposizione, mentre quelli ancora in vita erano tenuti in condizioni pessime. Questo ha portato gli operatori dell’Asl a svelare gravi problemi di carenza igienico-sanitaria all’interno dell’abitazione ma anche alla richiesta di intervento del Dipartimento di salute mentale per garantire assistenza e cure necessarie ai due anziani apparsi in condizioni fisiche e mentali precarie.