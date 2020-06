CORONAVIRUS. Mamma POSITIVA prima del parto. Anche IL MARITO si ammala di COVID

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Dopo il caso della donna di 30 anni (LEGGI QUI), residente a Mondragone, giunta ieri sera all’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca in procinta di partorire e risultata positiva al Covid-19, poco fa è arrivato il risultato del tampone effettuato sul marito della partoriente, anch’egli positivo al coronavirus. La trentenne, in nottata, ed il neonato, sono stati trasferiti all’ospedale Cotugno di Napoli mentre il marito è in attesa di essere trasferito probabilmente all’ospedale di Maddaloni.

Intanto, circa 50 persone, tra personale medico ed infermieristico, sono state sottoposte a tampone faringeo e si attendono per loro, i risultati in giornata. Il pronto soccorso del nosocomio è stato riaperto pochi minuti fa.