CORONAVIRUS. Va in ospedale per partorire, 30enne scopre di essere positiva

MONDRAGONE – SESSA AURUNCA (Maria Assunta Cavallo) – Una donna di 30 anni residente a Mondragone, è risultata positiva al Covid-19. Una scoperta avvenuta per puro caso all’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca, in quanto la donna, che non presentava nessun sintomo, si era recata al nosocomio per partorire. Dopo il parto, madre e figlio, che godono di ottima salute, sono stati trasferiti in via precauzionale, all’ospedale Cotugno di Napoli.

Intanto, sia il pronto soccorso che la sala parto, sono momentaneamente chiusi, per le operazioni di sanificazione dei locali