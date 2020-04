CORONAVIRUS. Aumentano i contagi all’OSPEDALE DI CASERTA: anche un paziente positivo

Resta da chiarire ancora se il caso in questione sia l’ottavo o il settimo legato al Sant’Anna e San Sebastiano

CASERTA (red.cro.) – È un paziente dell’ospedale di civile di Caserta il nuovo caso di positività al coronavirus conteggiato dall’asl di Caserta in questi ultimi minuti. Non si esclude la possibilità che il nuovo soggetto positivo possa essere venuto a contatto con il virus al Pronto soccorso dell’Ospedale.

Come spiegato in un articolo precedentemente pubblicato (LEGGI QUI), questo dovrebbe essere il contagio numero 7 (o 8) legato alla struttura ospedaliera del capoluogo.