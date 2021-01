CORONAVIRUS. Bassissimi i dati di Caserta, ma secondo noi sono sbagliati e vi spieghiamo perché. Tutti i numeri della Campania e dell’Italia

CASERTA (gg)- 50 nuovi positivi su 1497 tamponi processati. E’ un dato che stupisce quello pubblicato oggi dall’Asl di Caserta e che illustra le risultanze degli esami covid effettuati nella giornata di ieri, primo gennaio. L’incidenza dei casi è del 3,94%, numeri che ci rimandano ai tempi in cui stava declinando, nel giugno scorso, la prima ondata, e lontanissimi da quelli che si sono registrati fino ad un paio di settimane fa.

Anche per questo vanno presi con prudenza e dunque conviene attendere la pubblicazione di altre cifre relative ai prossimi giorni. I deceduti in provincia di Caserta sono stati 6, mentre i guariti sono stati 245. Il computo integrato tra guariti, nuovi positivi e deceduti, abbassa la cifra degli attualmente positivi di 192 nuove positività, portandola a 4621.

Tornando ai deceduti, con i 6 ufficializzare oggi, il numero complessivo, dall’inizio della pandemia ad oggi è di 440, mentre il numero delle persone che hanno contratto il covid in provincia di Caserta tocca quota 35.000.

Che il dato di Caserta sia un po’ strano è dimostrato dal fatto che quello complessivo della Campania esprime una percentuale molto simile a quella dei giorni scorsi: su 3209 tamponi processati, le positività sono 392, pari al 12,2%, ben altra cosa rispetto al 3,9% (improbabile) di Caserta.

Dei 392 nuovi positivi, 344 sono asintomatici, 48 sintomatici.

La cifra dei positivi al covid in Campania dall’inizio della pandemia sale 191.799, con 2.059.031 tamponi processati. I 29 deceduti risultati oggi sono così ripartiti: 6 nelle ultime 48 ore e 23 nei giorni scorsi, ma registrati solo ieri.

Nel report di ieri, i guariti son 676, per un totale di 110.891. Calano i ricoverati in terapia intensiva, che per la prima volta dopo qualche tempo, scendono sotto quota 100, assestandosi a 99 su 656 posti disponibili.

Sono 1355 le persone ricoverate per covid in Campania, su 3160 disponibili tra le strutture pubbliche dedicate e i posti messi a disposizione dalle cliniche private.

Infine il dato nazionale: 11.831 nuovi positivi, circa la metà di ieri. Ma si tratta di un dato poco significativo visto he, al momento, non è stato ancora comunicato il numero di tamponi processato.

Anche il numero di decessi cala, che si assesta a 364, a fronte dei 462 di ieri, per un computo complessivo di 74.985. I guariti sono stati 9.166.