CORONAVIRUS. Buone notizie da AVERSA. Il sindaco: “Abbiamo 8 guariti e nessun nuovo contagio”

AVERSA – “Cari concittadini, rispetto a ieri non abbiamo nuovi contagi – esordisce così il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, nel suo quotidiano aggiornamento sulla situazione Covid nella città normanna, attraverso il suo profilo Facebook-. Vi comunico inoltre, con grande piacere, che abbiamo 8 concittadini guariti che si vanno ad aggiungere ai 2 già comunicati nei giorni scorsi. Non si tratta di guarigioni avvenute “da ieri a oggi”, ma come vi dicevo nei precedenti aggiornamenti c’è una notevole mole di risultati che si erano accavallati e ora sono finalmente giunti. Lunedì la Asl mi darà comunicazione ufficiale di queste guarigioni, ma volevo anticiparvi la bella notizia.

Ad Aversa abbiamo dunque 69 casi attualmente positivi e 10 concittadini guariti. Questi dati ovviamente si riferiscono a quella che potremmo definire l’ondata dei “rientri”.

I numeri ci dicono che abbiamo un positivo ogni circa 750 abitanti – ha continuato -. Lo dico per darvi una dimensione del contagio in atto in città. Dati che non sono da considerare emergenziali perché al momento (fortunatamente) i concittadini non hanno sintomi gravi e le terapie intensive non vivono il sovraccarico del lockdown.

Ma che non ci sia emergenza non significa non abbassare la guardia, anzi…Tutt’altro. Continuiamo a monitorare la situazione e avere fiducia nel lavoro della Asl.

Cari concittadini, inizia il weekend: abbiate l’accortezza di usare prudenza, indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti. Sarò anche io in strada con i controlli.

Auguro a tutti voi buona serata e vi do appuntamento a domani alle 19. Come sempre sarò qui a tenervi aggiornati – ha concluso il primo cittadino.