CORONAVIRUS. CAMPANIA. Finalmente sale il numero dei tamponi, c’è un nuovo contagio. DATI NAZIONALI. La Lombardia scende sotto “quota 100”

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania e l’Italia

CASERTA – E’ di 642, con un calo di 33 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report di oggi sale finalmente verso cifre “rispettabili”, attestandosi a 2.640. Il totale regionale è pari a 223.302. Il rapporto del contagio è pari a 0,04; considerati l’unico nuovo contagio registratosi in Campania.

Cresce di 1 unità il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari, che sale a quota 74. Diminuisce anche il numero di pazienti nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione (-1), che ora sono 2.

Scende di 33 unità il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 566.

Dall’inizio dell’epidemia, sono 428 i decessi, dato in salita di due unità al report di ieri, mentre i guariti sono 3.732 (+32). Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 112.309, +1.726 nel giro di 24 ore. Questa cifra è importante perché ci dimostra quanto sia mappato il virus.

IL DATO NAZIONALE

I 202 nuovi positivi di oggi e i 62.699 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio al 0,32%. Quello di oggi diventa il record positivo relativo a questo particolare dato, che migliora lo 0,35% del 4 giugno.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 235.763 persone, con 4.381.349 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 31.710 (-1.162) pazienti. I guariti sono 169.939, cioè 1.239 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 71, dato che porta il totale delle vittime a 34.114.

Passiamo alle colonne gialle, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 4.320 (-261). Sono 14 i posti letti liberati nelle Terapie Intensive in Italia. Dunque, si attestano a 249 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 27.141 positivi, 887 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 37.865, per un totale di italiani testati pari a 2.713.554.

Degli 202 tamponi positivi rilevati oggi, 99 provengono dalla regione Lombardia, quindi il 49% dei nuovi positivi italiani provengono da questa regione, che vede il rapporto del contagio fermarsi al 1,06%, probabilmente il miglior risultato dall’inizio del lockdown e della successiva Fase 2.

Aggiungendo al dato lombardo anche il numero di nuovi positivi di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, si arriva a 172 casi di contagio nelle 5 regioni del Nord più colpite. Parliamo del 85% di tutti i nuovi contagi avvenuti in Italia.