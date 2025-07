IL NOME. Arrestato mentre sta smontando un’auto rubata in officina: è il figlio di un ras dei Belforte

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Agenti della questura hanno arrestato Giuseppe Zarrillo, 25 anni, residente nell’area e attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’accusa di ricettazione. Si tratta del figlio di Francesco Zarrillo “Serocchia” e ritenuto in passato figura di riferimento del clan Belforte.

Il fermo di Zarrillo è avvenuto in un’area di rimessaggio situata nella frazione di Caturano, nel comune di Macerata Campania, al confine con Portico di Caserta. Secondo quanto emerso, l’area non sarebbe direttamente riconducibile a allo Zarrillo.

Il focus degli inquirenti era rivolto, infatti, a quella specifica autovettura presente nel piazzale. Durante il blitz, eseguito da agenti della Polizia in abiti civili, Zarrillo è stato colto sul fatto mentre smontava il paraurti di un’automobile risultata poi oggetto di furto. Presenti al momento dell’intervento anche altri giovani, tra cui un individuo – ritenuto il possibile venditore del pezzo – che si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Condotto presso la questura di Napoli per le attività di rito, il 25enne ha dichiarato di non essere a conoscenza della provenienza furtiva del veicolo, chiaramente finito sotto sequestro. A suo dire, si trovava nel piazzale esclusivamente per acquistare un ricambio per la propria auto da una persona non identificata, nell’ambito di una transazione privata.