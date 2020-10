CORONAVIRUS. CAPUA. Troppi problemi legati ai contagi, il Pizzi chiude da domani fino al 17 ottobre

CAPUA – Per l’istituto Pizzi di Capua, come deliberato in queste ore dal Consiglio di istituto in data odierna, a partire da domani 9 ottobre e fino al 17 ottobre 2020, si è deciso che le lezioni si svolgeranno solo in modalità a distanza per tutte le classi. La deliberazione è stata assunta per far fronte ai rilevanti problemi organizzativi dovuti alla gestione dei casi Covid segnalati. Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza secondo il calendario di turnazione previsto a partire da lunedì 19 ottobre. Si ricorda che — sulla base del regolamento DDI approvato dagli organi collegiali — le lezioni in modalità a distanza saranno svolte secondo il normale orario scolastico e gli studenti dovranno essere regolarmente presenti. I docenti potranno attivare la lezione a distanza collegandosi anche dalle postazioni messe a disposizione dalla scuola.