CORONAVIRUS. Due bimbi positivi. Il sindaco chiude le scuole

ARIENZO – Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo, ha chiuso due scuole elementari, una al Parco Europa, un’altra nella frazione Crisci per consentire la sanificazione, dopo la scoperta della positività di due alunni.

Ecco la sua nota: “Registrata la positività di due bambini, alunni dei plessi Crisci e Parco Europa- San Filippo, procediamo con la chiusura immediata per effettuare la sanificazione di tutti i locali, sospendendo la didattica in presenza fino al giorno 31 gennaio, salvo ulteriore proroga in relazione all’evoluzione dello specifico contesto epidemiologico. Fissato, inoltre, per giovedì 28 gennaio, a partire dalle ore 17, presso l’aula consiliare del Municipio, uno screening gratuito e volontario per tutti gli studenti e i docenti delle classi coinvolte, nonché per il personale ATA dei plessi scolastici interessati.

Precisiamo che la chiusura e la sospensione riguardano solo le due strutture citate, mentre gli alunni del plesso Valletta potranno proseguire le attività in presenza.”