CORONAVIRUS. Due nuovi casi a MARCIANISE. “Appartengono alla stessa famiglia”

MARCIANISE – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 di due tamponi praticati a cittadini di Marcianise. Si tratta di due uomini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, per i quali è stato scelto il trattamento domiciliare, con l’adozione di tutte le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, ponendo in quarantena obbligatoria e sotto stretta osservazione tutti quelli che hanno avuto contatti con loro e praticando, ove necessario, i tamponi per il Covid-19.

Si evidenzia che la tendenza al rallentamento del contagio è dovuta esclusivamente al comportamento responsabile e alle cautele adottate da ciascuno e che è necessario adoperarsi affinché la diffusione del covid-19 sia arginata.

Pertanto, si rinnova l’invito al rispetto rigoroso delle norme governative e delle distanze fra le persone, all’attenta igiene delle mani, a non spostarsi dalla propria abitazione, se non in caso di assoluta necessità, e al divieto di assembramento.