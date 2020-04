CORONAVIRUS. Il ministero dell’economia Gualtieri a Bruxelles. Valentino Grant (Lega) “lo interroga”: “Senza inserirci condizioni, il fondo salva stati non servirà a superare la crisi italiana”

COMUNICATO STAMPA

“Oggi ho rivolto precise domande al ministro Gualtieri, ascoltato in audizione in commissione Econ, in merito alle proposte del Governo per affrontare le conseguenze dell’emergenza del Coronavirus. Nel corso dell’audizione il ministro ha affermato che non sarebbe intenzione del Governo procedere per il Mes, che però resta sul tavolo quale opzione senza condizionalità, seppure non possa rappresentare una risposta poiché le risorse non sarebbero sufficienti da sole. Purtroppo, le rassicurazioni di Gualtieri non bastano a convincerci, anche alla luce di quanto emerso in Europa negli ultimi giorni. Il Mes senza condizionalità non esiste, sarebbe una sciagura per gli italiani e bisogna evitarlo a ogni costo, senza se e senza ma. Ora servono fatti concreti e non chiacchiere per temporeggiare, perché i cittadini attendono sostegni immediati e senza che venga ipotecato il loro futuro e quello dei loro figli“.

Così in una nota Valentino Grant, europarlamentare della Lega, componente della commissione ECON del Parlamento Europeo.