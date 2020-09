CORONAVIRUS. Il vescovo di Caserta contagiato e ricoverato in ospedale. IL BOLLETTINO DELL’OSPEDALE

CASERTA – “Sua Eccellenza è al momento in discrete condizioni generali, presenta sintomi lievi, respira autonomamente senza necessità di ventilazione assistita”. E’ quanto spiega l’ospedale di Caserta tramite il primo bollettino relativo alle condizioni del Vescovo di Caserta Giovanni D’Alise, notizia data stamattina esclusiva da CasertaCe. L’alto prelato “è in monitoraggio costante. La diagnosi è stata effettuata mediante tampone molecolare rapido. Sono in corso ulteriori indagini clinico diagnostiche. Al risultato del tampone tradizionale si provvederà a diramare un nuovo bollettino”. D’Alise è ricoverato al Reparto Malattie infettive diretto dal professor Paolo Maggi.