ORE 7, 29:ULTIMORA CASERTACE. Il vescovo di Caserta D’Alise ricoverato per COVID

CASERTA – È ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza dell’Ospedale civile del capoluogo il vescovo della diocesi di Caserta Caserta Pietro D’Alise, arrivato al Pronto soccorso nel cuore della notte con sintomi severi chiaramente riconducibili al Covid-19. Il tampone a cui si è sottoposto avrebbe dato esito positivo. Ovviamente, come capita in queste occasioni, è stata attivata la procedura di sicurezza, con la chiusura del pronto soccorso, immediatamente sanificato e che stamattina è già in funzione regolarmente