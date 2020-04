CORONAVIRUS La rivolta delle Estetiste: “Stiamo andando in rovina”. Lettera ai prefetti di Caserta e Napoli

Tempi duri per il nostro Paese. Il Covid-19, oltre ad aver messo in seria crisi il nostro sistema sanitario, sta sferrando quotidianamente duri colpi anche all’economia. A farne le spese in maniera seria, sotto questo punto di vista, sono senz’altro i piccoli artigiani, che da ormai un mese hanno calato la saracinesca delle proprie attività.

In questa categoria rientrano anche le estetiste che, esasperate, hanno rivolto un appello ai prefetti di Caserta, Napoli ed a Perlita Vallasciani, presidente del Consiglio Nazionale Estetica.

La richiesta delle estetiste è quella di poter riaprire il prossimo 4 maggio, e la lente d’ingrandimento viene posta anche sulle migliaia di abusivi stanno tranquillamente continuando a svolgere questo lavoro, all’interno delle proprie case e senza alcun tipo di misura precauzionale

