PIETRAVAIRANO – La variante inglese del Coronavirus arriva nel Casertano (LEGGI QUI). È stato individuato un caso a Pietravairano, un cittadino giovane che si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Maddaloni. Come annunciato dal sindaco, Marianna Di Robbio, oggi la città è attenzionata, con l’Asl al lavoro per individuare possibili nuovi casi simili e isolarli, o l’eventuale presenza di altre varianti.