CORONAVIRUS. L’appalto dell’ASL CASERTA un milione e mezzo di euro non ci convince. Dubbi sui prezzi delle tute e dei camici

I dispositivi di protezione individuali che l’Asl Caserta acquisterà sono al centro di questo articolo. Se sulle mascherine sembra esserci uniformità sui prezzi di mercato, altri costi ci fanno storcere il naso perché evidentemente più alti rispetto alle medie

CASERTA – Dopo qualche giorno di ricerca attraverso bandi, accordi e gare d’appalto dedicati all’acquisto da parte di istituzioni, sanitari e non, di dispositivi di protezione individuali, siamo riusciti a capire quali sono i prezzi base per l’acquisto delle necessarie attrezzature anti-covid e se queste cifre sono paragonabili a quelle che l’Asl Caserta si prepara a spendere, come vi abbiamo illustrato in un precedente articolo. Possiamo già rispondere ad una domanda, sì, ci sono dei prezzi all’interno del bando dell’azienda sanitaria della nostra provincia che non ci convincono, altri, invece, non sembrano così lontani dai costi medi di mercato.

Veniamo ad una delle voci del capitolato d’appalto più importante: le mascherine FFP2 ed FFP3. I prezzi di questi dispositivi variano dai 3 ai 7 euro (se volete, sotto c’è la tabella) e i numeri che abbiamo voluto utilizzare come riferimento, scelti per la loro precisione nella descrizione e nella varietà di prodotti, cioè quelli della Regione Lazione, della Provincia di Trento, di un bando istituito su Consip da parte della Protezione Civile e, infine, dell’Asl foggiana, non sono così distanti da quelli che leggiamo nei documenti dell’Asl Caserta. Tutto risolto? Non proprio. I dubbi emergono per quanto riguarda tute e camici. Lo avevamo scritto già qualche giorno fa che non ci convinceva la questione che tutti i camici, sterili e non sterili, quelli capaci di difendere dagli agenti infettivi e quelli meno tecnologici” hanno tutti lo stesso prezzo: 15 euro. Stessa condizione per il costo delle tute, entrambe le tipologie hanno lo stesso prezzo: 20 euro. Unica eccezione i camici sterili rinforzati, che l’Asl mette come base d’asta a 18 euro.

Per i camici, la base d’asta delle istituzione che abbiamo analizzato va dai 5 euro presenti nel bando dell’azienda sanitaria di Foggia, ai 10 presenti nello stesso bando per quelli chirurgici e quelli pagati ad alcuni fornitori da parte della regione Lazio. Certo, in alcuni di questi bandi, che potete leggere nei link in calce, si parla di camici semplici monouso, ma nessuno di questi si avvicina ai prezzi dell’Asl Caserta, che vanno dai 15 ai 18 euro. Infatti, il prezzo medio sul mercato lo vediamo intorno agli 8/10 euro, quindi, un prezzo evidentemente più basso rispetto a quello dell’azienda sanitaria gestita dal direttore generale Ferdinando Russo.

Ora, guardiamo le tute presenti nell’appalto dell’Asl. I prezzi qui non variano, sono fissi: 20 euro e riguardano tute protettive non sterili. Qui, abbiamo trovato alcune disparità nei prezzi anche degli altri enti che guardiamo per compararli con l’azienda casertana. Il costo medio resta basso, circa 10 euro, inferiore rispetto ai dati che l’azienda sanitaria casertana mette nero su bianco. Esistono, però, alcune tipologie di questi prodotti che hanno un prezzo addirittura maggiore rispetto a quello presentato dall’Asl. Parliamo delle 300 tute Tychem con calzari comprate al prezzo di 25 euro cadauno dalla regione Lazio.

Evidentemente, non possiamo già arrivare a conclusioni definitive, ma restano i dubbi che un’attenzione maggiore da parte dell’azienda sanitaria locale casertana avrebbe potuto diminuire la spesa che andrà a gestire, facendo così risparmiare denaro importante alle casse pubbliche, sotto una grande pressione da diversi mesi a questa parte. Un’attenzione maggiore soprattutto perché queste voci, tute e camici, sono il nucleo di questo appalto milionario. Infatti, il valore dell’acquisto solo dei dispositivi appena citati sfiorano il milione di euro, in percentuale, il 65% dell’intera spesa di un milione e 488 mila euro. Considerata l’importanza di queste commesse, resteremo attenti e seguiremo la vicenda.

I PREZZI A BASE D’ASTA DELL’ASL CASERTA