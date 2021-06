COVID. Open day vaccino Johnson&Johnson dell’Asl CASERTA per gli italiani residenti all’estero. ECCO QUANDO

CASERTA – L’Asl di Caserta ha organizzato per il nove giugno, presso tutti gli hub vaccinali della provincia, un open day con il vaccino Johnson& Johnson riservato agli italiani iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero), ovvero a quei cittadini che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi, mantenendo dunque il domicilio provvisorio nel Casertano: in totale sono 14mila, ma se ne contano attualmente sul territorio circa 3mila. Per registrarsi sulla piattaforma (a partire da domani alle 10), bastera’ avere il codice fiscale. Nei prossimi giorni sara’ organizzato un altro open day riservato agli stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

Sul fronte della campagna vaccinale, sono 618.965 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nel Casertano (424.052 prime dosi e 194.913 seconde dosi), numeri positivi che si riflettono sensibilmente sulla curva dei contagi, ormai in discesa netta e costante: sono appena 20 i nuovi positivi del giorno, a fronte di 235 guariti, con un totale di 1586 positivi attuali (indice di contagio al 7,52%). Anche il numero di decessi e’ in calo rispetto ai mesi scorsi: nelle ultime 24 ore l’Asl registra una vittima, per un conto complessivo di 1222 persone decedute causa Coronavirus nel Casertano da inizio pandemia (marzo 2020).