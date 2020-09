CORONAVIRUS. Sale il contagio: +295 nuovi casi e un morto in CAMPANIA in un giorno

REGIONALE – Sono 295 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in CAMPANIA. Sono stati esaminati 5.592 tamponi. Il totale dei casi di coronavirus in CAMPANIA dall’inizio dell’emergenza sale a 12.169, mentre sono 584.072 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione CAMPANIA comunica che si è registrato un nuovo decesso nelle ultime 24 ore in CAMPANIA, con il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza che sale a 461. Sono 144 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 5.968.