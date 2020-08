CORONAVIRUS. Salgono i contagi. Minore positivo dopo il rientro dalla Sardegna

LUSCIANO/SAN MARCELLINO – Salgono i contagi da coronavirus a Lusciano. Siamo ora a 11 casi. L’ultimo riguarda un ragazzo minorenne rientrato dalle vacanze in Sardegna. E’ asintomatico.

A San Marcellino il sindaco Anacleto Colombiano ha confermato 4 nuovi casi positivi: “Dei nuovi contagi uno fa parte del ceppo familiare del primo positivo accertato alcuni giorni fa. Quest’ultimo sta meglio, le sue condizioni sono in miglioramento. I nuovi positivi sono invece tutti asintomatici. Anche per loro è iniziata una quarantena domiciliare mentre sono state allertate le strutture sanitarie. La situazione resta attentamente monitorata. Rinnovo l’appello al rispetto delle norme: indossare la mascherina, evitare assembramenti, favorire il distanziamento sociale e lavare spesso le mani. Bisogna prestare attenzione, ora più che mai: non vanifichiamo i sacrifici dei mesi scorsi. Non possiamo permettercelo“.