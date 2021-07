CORONAVIRUS. Sindaco positivo al “test rapido”

CANCELLO ED ARNONE – E’ risultato positivo al tampone rapido, per il covid, il sindaco di Cancello ed Arnone, Raffaele Ambrosca. A darne notizia è lo stesso primo cittadino affidando un messaggio ai concittadini sui social: “Ho fatto un controllo anticovid col tampone “rapido”, che, purtroppo, ha dato esito positivo. Conseguentemente, mi sono sottoposto alla pratica del tampone molecolare di conferma, il cui esito mi sarà comunicato solamente in serata. Mi sono posto, nel frattempo, in autoisolamento, così come pure hanno fatto i miei familiari conviventi”.