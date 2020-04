CORONAVIRUS. Tre nuovi casi a MADDALONI. “Sono della stessa famiglia”

Ufficializzati dal sindaco

MADDALONI – Sono spuntati tre nuovi casi di coronavirus a Maddaloni. Lo h spiegato il sindaco Andrea De Filippo: “Nella giornata di ieri l’Asl ci ha comunicato 3 nuovi contagiati. Si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare già in isolamento da 15 giorni. E’ stata fatta la ricostruzione dei contatti e la situazione è sotto controllo“.

Il contagio “risale a 15 giorni fa, quindi siamo di fronte ad un’evoluzione nella nostra città in linea con le previsioni. Ho sentito questa famiglia ed hanno pochi sintomi. Sono controllati dall’Asl ed assistiti dai servizi sociali. Al momento abbiamo 3 persone ospedalizzate e 7 in isolamento domiciliare. Per due di loro è cominciato un percorso di guarigione con i primi tamponi che hanno dato esito negativo“.