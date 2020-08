Caso di CORONAVIRUS a VITULAZIO: il sindaco fa mezza marcia indietro, ma intanto è già caccia a tutte le persone che il paziente ha frequentato

VITULAZIO – Pochi minuti fa la pubblicazione di una prima notizia, anche da parte nostra, a proposito di un caso di coronavirus (LEGGI QUI). Ora arriva la precisazione del sindaco Raffaele Russo: “Ad integrazione dell’ avviso di positivà al COVID-19 del cittadino, comunicato telefonicamente dal Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL, si comunica che con successiva nota scritta da parte del predetto Dipartimento, trattasi di segnalazione di “contatto di COVID-19 positivo” non ancora accertato in attesa di tampone e temporaneamente posto in quarantena domiciliare.

Il Sindaco

Avv. Raffaele Russo”