Corteo nuziale d’eccezione: Nicola, pastore casertano, accompagnato all’altare dal suo gregge

Un corteo nuziale davvero unico ha sfilato per le strade del paese. Il pastore Nicola ha raggiunto la chiesa con il suo gregge “vestito a festa”. Emozione e stupore tra i presenti

SAN FELICE A CANCELLO/MADDALONI – Una scena fuori dal comune ha incantato cittadini e curiosi nella mattinata di ieri, sabato 20 settembre: Nicola Marto, giovane e conosciutissimo pastore di San Felice a Cancello, ha raggiunto la chiesa per il giorno più importante della sua vita in compagnia di un corteo davvero inaspettato. Non amici in smoking o damigelle con bouquet, ma il suo amato gregge, “vestito” a festa con coccarde bianche, fiocchi e palloncini tra lo strombazzare dei clacson e il suono dei campanacci



Le pecore, tranquille e ordinate, hanno accompagnato il loro pastore lungo il tragitto fino alla chiesa, la Parrocchia di Santa Sofia situata in via Cancello a Maddaloni tra gli lo stupore e i sorrisi dei presenti, dove ad attenderlo vi era la sua sposa Mariela



Le immagini del corteo hanno subito fatto il giro dei social, diventando virali e regalando un momento di leggerezza alla comunità.

